Перехват российских бомбардировщиков в Южной Корее попал на видео

https://racurs.ua/n124662-perehvat-rossiyskih-bombardirovschikov-v-ujnoy-koree-popal-na-video.html

Ракурс

В воздушном пространстве Южной Кореи произошел конфликт между самолетами Сеула и Москвы. Бомбардировщики РФ нарушили воздушное пространство Южной Корее, на что получили предупредительный огонь.

Loading...

На перехват срочно подняли истребители F-15K и F-16. Там Сеул зафиксировал российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и китайские реактивные бомбардировщики H-6.

Истребители Южной Кореи выпустили 20 сигнальных ракет и сделали около 360 выстрелов в сторону российских самолетов.

Во время конфликта в районе островов Такэсима в Японском море Токио подняло по тревоге свои воздушные силы обороны, ведь эта территория является спорной территорией Кореи и Японии. Японское правительство официально выразило свое возмущение руководству Москвы и Сеула.

Южная Корея, в свою очередь, обвинила в нарушении воздушного пространства Россию и направила в Министерство иностранных дел страны-нарушителя ноту с протестом.

Как ранее сообщал «Ракурс», Россия нарушила воздушное пространство Южной Кореи и Сеул был вынужден открыть предупредительный огонь.