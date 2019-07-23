Евросоюз обязан помочь Украине — Лукашенко. Фото: Белорусский Партизан

https://racurs.ua/n124661-evrosouz-obyazan-pomoch-ukraine-lukashenko.html

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на помощь представителей Евросоюза в стабилизации ситуации в Украине, добавив, что «он лично сопереживает украинскому народу».

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Во время встречи с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин среди прочих тем Лукашенко обсудил и ситуацию в Украине. Информация об этом появилась на официальном сайте президента РБ.

В своей беседе Лукашенко назвал Украину «общей бедой» и «головной болью» Евросоюза и Беларуси. По его словам, «братский украинский народ» не заслужил того, что сейчас происходит в стране. Глава беларусского государства лично попросил ЕС «оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине», объяснив это тем, что ранее Евросоюз дал стране «много обнадеживающих сигналов».

Президент Беларуси подчеркнул, что ЕС несет полную ответственность за те события, которые сейчас происходят в Украине, ведь именно он предложил ей возможность пойти на сближение с Европой. В связи с тем, что Украина сейчас в большей мере ориентируется именно на Европу, Евросоюзу нужно помочь украинскому народу.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил о том, что Беларусь терпит убытки размером в несколько сотен млн долл. из-за некачественной российской нефти. Он также добавил, что судиться с Россией по этому поводу он все же не намерен.