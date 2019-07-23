Євросоюз повинен допомогти Україні — Лукашенко. Фото: Белорусский Партизан

https://racurs.ua/ua/n124661-ievrosouz-povynen-dopomogty-ukrayini-lukashenko.html

Ракурс

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує на допомогу представників Євросоюзу у стабілізації ситуації в Україні, додавши, що «він особисто співпереживає українському народові».

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Під час зустрічі з главою представництва ЄС у Білорусі Андреа Вікторін серед інших тим Лукашенко обговорив і ситуацію в Україні. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті президента РБ.

У своїй бесіді Лукашенко назвав Україну «спільною бідою» і «головним болем» Євросоюзу і Білорусі. За його словами, «братський український народ» не заслужив того, що зараз відбувається в країні. Глава білоруської держави особисто попросив ЄС «посприяти стабілізації ситуації в Україні», пояснивши це тим, що раніше Євросоюз дав країні «багато обнадійливих сигналів».

Президент Білорусі підкреслив, що ЄС несе повну відповідальність за ті події, які зараз відбуваються в Україні, адже саме він запропонував їй можливість піти на зближення з Європою. У зв’язку з тим, що Україна зараз в більшій мірі орієнтується саме на Європу, Євросоюзу потрібно допомогти українському народові.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко заявив про те, що Білорусь зазнає збитків розміром у кілька сотень млн дол. через неякісну російську нафту. Він також додав, що судитися з Росією з цього приводу він все ж не має наміру.