Россия периодически сбрасывает управляемые авиабомбы на свою территорию, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n214207-pochemu-rossiyskaya-armiya-sbrasyvaet-bomby-na-svou-territoriu-rasskazala-razvedka-britanii.html

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Російська армія, за даними ЗМІ, з початку 2026 року скинула 25 плануючих бомб на російську територію та тимчасово окуповані території України. Такі інциденти мають руйнівні та смертельні наслідки для населення.

Зокрема, 16 травня 2026 року Росія випадково випустила такий боєприпас по будинку мешканця села Дубове в Бєлгородській області в результаті чого одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські ВПС наразі здійснюють понад 200 вильотів винищувачів на день проти України, які в середньому здійснюють від 180 до 250 пусків плануючих боєприпасів на день залежно від погодних умов.

У британській розвідці зазначають, що такі випадки «демонструють постійні помилки у здатності Росії успішно застосовувати свої боєприпаси по цілях»