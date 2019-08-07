Зеленский позвонил Путину из-за эскалации на Донбассе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n125272-zelenskiy-pozvonil-putinu-iz-za-eskalacii-na-donbasse-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня утром говорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Украинский лидер сам позвонил главе Кремля. Разговор двух президентов был длительным, стороны обсудили ситуацию на украинском Донбассе. Об этом Зеленский заявил 7 августа во время брифинга, который транслировали СМИ.
Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации на Донбассе. Заявил, что убийство украинских военных не приближает нас к миру в регионе. Попросил Путина повлиять на боевиков, чтобы они прекратили обстрелы, — заявил Зеленский.
Глава государства также говорил с Путиным о разминировании в Станице Луганской и возвращении пленных украинцев.
Напомним, 7 августа президент Владимир Зеленский собрал силовиков на срочное заседание. В нем участвуют секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак и представители ключевых подразделений Вооруженных сил Украины.
Вчера украинский президент обратился к лидерам стран-участниц нормандского формата с тем, чтобы как можно скорее возобновить переговоры по ситуации на Донбассе. Зеленский призвал собраться для обсуждения проблемы канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина.
Боевики на Донбассе 6 августа обстреляли украинских военных. В результате агрессии погибли четыре бойца ООС.