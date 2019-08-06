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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента Украины

Гибель четырех бойцов ООС: Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина «как можно быстрее» собраться для переговоров

6 авг 2019, 19:11
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина «как можно быстрее» собраться для возобновления переговоров в связи с сегодняшней гибелью четырех украинских военнослужащих в результате нарушения боевиками «режима тишины» возле Павлополя.

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Об этом говорится в сообщении президента на его странице в социальной сети Фейсбук.

Хлебное перемирие длилось 17 дней, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, причиной гибели военнослужащих стал обстрел из ручного гранатомета.

Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к миру и это стремление является неизменным.

Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет, — подчеркнул Зеленский.

Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни атаку на наших военных, — пообещал президент, добавив, что Украина обязательно будет единой и мирной.

Напомним, кроме позиций украинских военных возле Павлополя, боевики сегодня также осуществляли обстрелы вблизи Богдановки в Донецкой области с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: Ракурс


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