Сильная жара привела к ускоренному таянию швейцарских ледников, фото: Mattias Huss

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Ракурс

Швейцарские ледники по состоянию на конец июля потеряли около 0,8 млрд тонн снега и льда только во время двух мощных тепловых волн, которые прокатились по Европе в конце июня и во второй половине июля.

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В Швейцарской сети мониторинга ледников (GLAMOS) отмечают, что это необычно высокие темпы таяния, сообщает издание Science.

Более детальный анализ ситуации будет осуществлен в конце лета. Он позволит оценить совокупные потери сезона и сравнить их с аналогичными периодами прошлых лет.

Но данные уже говорят о том, что потери льда в этом году были очень быстрыми.

Ученые отмечают, что этой зимой в регионе выпало большее количество снега, чем обычно. Поэтому ледники на самом деле начали лето с более высоким уровнем снежного покрова. Так что ученые надеялись, что этот сезон закончится лучше для ледников, чем это было на протяжении последних нескольких лет.

Но как только пришла первая тепловая волна, снег начал быстро таять.

Сейчас из-за этих двух тепловых волн мы наблюдаем очень быстрое падение, — отмечает гляциолог из GLAMOS Маттиас Хасс. — И мы сейчас на среднем показателе за последние 10 лет, а то и уже чуть ниже.

В других частях европейских Альп этим летом тоже ощущали последствия жары. Так, горнолыжный курорт Тинь во французских Альпах объявил в конце июля, что территория вблизи ледника Гранде Мотте уже не является безопасной для лыжников после чрезмерного таяния этим летом.

В конце июня, примерно в 80 км к северу от Монблана, самой высокой горы Европейских Альп, альпинист Брайан Местре наткнулся на большой пруд с жидкой водой. Всего за 10 дней до прихода первой тепловой волны эта область была полностью замерзшей.

Фото неожиданной резонансной находки он опубликовал в своем Инстаграме.

По словам Хасса, альпийские ледники отступают меньшей мере с середины XIХ века. И их уменьшение, кажется, ускоряется в течение последних нескольких десятилетий.

Наиболее впечатляющие изменения наблюдаются на крупнейших ледниках региона, отметил он. Алечский ледник (Швейцария), крупнейший ледник в Альпах, отступил примерно на 3 км с 1870 года.

В одном из последних исследований ученые подсчитали, что примерно до трети всего ледникового объема в Европейских Альпах может быть потеряно до 2100 года, даже если удастся достичь климатических целей, определенных Парижским соглашением по климату.

Напомним, в прошлом году ученые заявили, что Парижское соглашение по климату не спасет Землю от глобального потепления.