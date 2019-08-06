Сильна спека призвела до прискореного танення швейцарських льодовиків, фото: Mattias Huss

https://racurs.ua/ua/n125253-cherez-rekordnu-speku-v-ievropi-shveycarski-lodovyky-vtratyly-blyzko-800-mln-tonn-krygy.html

Ракурс

Швейцарські льодовики станом на кінець липня втратили близько 0,8 млрд тонн снігу та льоду лише під час двох потужних теплових хвиль, котрі прокотилися Європою наприкінці червня та в другій половині липня.

Loading...

У Швейцарській мережі моніторингу льодовиків (GLAMOS) наголошують, що це незвично високі темпи танення, повідомляє видання Science.

Більш детальний аналіз ситуації буде здійснений наприкінці літа. Він дозволить оцінити сукупні втрати сезону та порівняти їх з аналогічними періодами минулих років.

Але дані вже говорять про те, що втрати криги в цьому році були надзвичайно швидкими.

Учені зазначають, що цієї зими в регіоні випала більша кількість снігу, ніж зазвичай. Тож льодовики насправді розпочали літо з більш високим рівнем снігового покриву. Тому вчені сподівалися, що цей сезон закінчиться краще для льодовиків, ніж це було протягом останніх кількох років.

Але як тільки прийшла перша теплова хвиля, сніг почав швидко танути.

Зараз через ці дві теплові хвилі ми спостерігаємо дуже швидке падіння, — зазначає гляціолог (кригознавець) з GLAMOS Маттіас Хасс. — І ми зараз на середньому показнику за останні 10 років, а то і вже трохи нижче.

В інших частинах європейських Альп цього літа теж відчували наслідки спеки. Так, гірськолижний курорт Тінь у французьких Альпах оголосив наприкінці липня, що територія поблизу льодовика Гранде Мотте вже не є безпечною для лижників після надмірного танення цього літа.

Наприкінці червня, приблизно за 80 км на північ від Монблана, найвищої гори Європейських Альп, альпініст Брайан Местре наткнувся на великий ставок з рідкою водою. Лише за 10 днів до приходу першої теплової хвилі ця область була повністю замерзлою.

Фото несподіваної резонансної знахідки він опублікував у своєму Інстаграмі.

За словами Хасса, альпійські льодовики відступають щонайменше з середини XIХ століття. І їх зменшення, здається, прискорюються протягом останніх кількох десятиліть.

Найбільш вражаючі зміни спостерігаються на найбільших льодовиках регіону, зазначив він. Алецький льодовик (Швейцарія), найбільший льодовик в Альпах, відступив приблизно на 3 км з 1870 року.

В одному з останніх досліджень учені підрахували, що приблизно до третини всього льодовикового об'єму в Європейських Альпах може бути втрачено до 2100 року, навіть якщо вдасться досягти кліматичних цілей, визначених Паризькою угодою з клімату.

Нагадаємо, торік учені заявили, що Паризька угода з клімату не врятує Землю від глобального потепління.