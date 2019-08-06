Представители ФСБ РФ завербовали бывшего работника завода «Крымский титан», фото: «Информатор»

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Сотрудники ФСБ РФ завербовали жителя Херсонщины, бывшего сотрудника расположенного на территории Крыма завода «Крымский титан», во время посещения им временно оккупированной территории зимой 2018 года.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска «Армянск» жителя Херсонщины пригласили для якобы дополнительной проверки паспорта. Оккупанты осуществляли к нему меры психологического и физического давления, требуя признаться в якобы связях с СБУ и намекая на его якобы причастности к резонансной аварии на «Крымском титане», в которой они видели признаки диверсии.

В частности, россияне утверждали, что мужчина якобы прибыл в Крым с целью сбора информации, которую должен был впоследствии передать СБУ.

Не получив от него реальных показаний, сотрудники спецслужбы заставили мужчину под диктовку написать «признание» о якобы работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.

Контакт с ним планировалось поддерживать с помощью популярного интернет-мессенджера Viber.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения отечественной спецслужбы, — отмечают в СБУ.

Он предоставил подробные показания обо всех обстоятельствах своего вербовки.

В СБУ отмечают, что российские спецслужбы особенно интересуются гражданами, которые длительное время работали на стратегически важных объектах, а также представителями органов государственной власти, правоохранительных органов, военными и членами их семей.

Напомним, авария на расположенном вблизи админграницы оккупированного Крыма заводе «Крымском титане» произошла в августе 2018 года. 11 сентября в Херсонской ОГА заявили о нормализации уровня токсичных веществ в воздухе.