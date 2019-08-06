Российские спецслужбы завербовали бывшего сотрудника стратегически важного предприятия — СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n125252-rossiyskie-specslujby-zaverbovali-byvshego-sotrudnika-strategicheski-vajnogo-predpriyatiya-sbu.htmlРакурс
Сотрудники ФСБ РФ завербовали жителя Херсонщины, бывшего сотрудника расположенного на территории Крыма завода «Крымский титан», во время посещения им временно оккупированной территории зимой 2018 года.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
Отмечается, что при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска «Армянск» жителя Херсонщины пригласили для якобы дополнительной проверки паспорта. Оккупанты осуществляли к нему меры психологического и физического давления, требуя признаться в якобы связях с СБУ и намекая на его якобы причастности к резонансной аварии на «Крымском титане», в которой они видели признаки диверсии.
В частности, россияне утверждали, что мужчина якобы прибыл в Крым с целью сбора информации, которую должен был впоследствии передать СБУ.
Не получив от него реальных показаний, сотрудники спецслужбы заставили мужчину под диктовку написать «признание» о якобы работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.
Контакт с ним планировалось поддерживать с помощью популярного интернет-мессенджера Viber.
После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения отечественной спецслужбы, — отмечают в СБУ.
Он предоставил подробные показания обо всех обстоятельствах своего вербовки.
В СБУ отмечают, что российские спецслужбы особенно интересуются гражданами, которые длительное время работали на стратегически важных объектах, а также представителями органов государственной власти, правоохранительных органов, военными и членами их семей.
Напомним, авария на расположенном вблизи админграницы оккупированного Крыма заводе «Крымском титане» произошла в августе 2018 года. 11 сентября в Херсонской ОГА заявили о нормализации уровня токсичных веществ в воздухе.