Представники ФСБ РФ завербували колишнього працівника заводу «Кримський титан», фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n125252-rosiyski-specslujby-zaverbuvaly-kolyshnogo-pracivnyka-strategichno-vajlyvogo-pidpryiemstva-sbu.html

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Співробітники ФСБ РФ завербували мешканця Херсонщини, колишнього працівника розташованого на території Криму заводу «Кримський титан», під час відвідування ним тимчасово окупованої території взимку 2018 року.

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Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску «Армянськ» жителя Херсонщини запросили для нібито додаткової перевірки паспорта. Окупанти здійснювали щодо нього заходи психологічного та фізичного тиску, вимагаючи зізнатися у нібито зв’язках з СБУ та натякаючи на його начебто причетність до резонансної аварії на «Кримському титані», в котрій вони вбачали ознаки диверсії.

Зокрема, росіяни стверджували, що чоловік нібито прибув до Криму з метою збору інформації, котру мав згодом передати СБУ.

Не отримавши від нього реальних показів, російські спецслужбовці змусили чоловіка під диктовку написати «зізнання» про нібито роботу на СБУ і зобов’язання про таємну співпрацю.

Контакт з ним планувалося підтримувати за допомогою популярного інтернет-месенджера Viber.

Після повернення на підконтрольну Україні територію чоловік потрапив у поле зору вітчизняної спецслужби, — наголошують в СБУ.

Він надав детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування.

В СБУ наголошують, що російські спецслужби особливо цікавляться громадянами, які тривалий час працювали на стратегічно важливих об'єктах, а також представниками органів державної влади, правоохоронцями, військовими та членами їхніх сімей.

Нагадаємо, аварія на розташованому поблизу адмінмежі окупованого Криму заводі «Кримському титані» сталася в серпні 2018 року. 11 вересня у Херсонській ОДА заявили про нормалізацію рівня токсичних речовин у повітрі.