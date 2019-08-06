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Wizz Air запустить шість рейсів із Одеси в Європу. Фото: informator.news

Wizz Air запустить шість рейсів із Одеси в Європу

6 сер 2019, 17:38
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Угорський лоукост Wizz Air почне літати з Одеси до кількох європейських міст вже восени.

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Старт польотів із українського приморського міста до Німеччини, Польщі, Угорщини і Словаччини заплановано на листопад, заявила на прес-конференції у новому терміналі одеського аеропорту представник авіаперевізника Пауліна Госк, повідомляє сьогодні avianews.com.

Так, 1 листопада очікується запуск рейсу до Вроцлава, 2 листопада — до Берліна, Будапешта, Гданська та Катовіце, 3 листопада — до Братислави. Всі вони виконуватимуться двічі на тиждень.

Ці маршрути Wizz Air перетинатимуться з анонсованими рейсами ірландського лоукостера Ryanair. Він вже виконує рейси з Одеси до Кракова та планує запустити авіасполучення з Берліном, Вроцлавом, Гданськом, Катовіце та Познанню.

Між тим нагадаємо, що в зв’язку з ремонтом злітно-посадкової смуги у столичному аеропорту «Київ» («Жуляни») 2−12 вересня компанія Wizz Air літатиме з «Борисполя».

Джерело: Ракурс


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