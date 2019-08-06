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Ракурс
Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Інформатор»

У Зеленського назвали дату першого засідання Верховної Ради IX скликання

6 сер 2019, 17:21
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Перше засідання новообраної Верховної ради IX скликання відбудеться 3 вересня.

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Про це сьогодні під час брифінгу заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус, повідомляє агентство «Укрінформ».

Відповідно, кадрові призначення будуть вже після цієї дати, зауважив Герус.

На сьогоднішній день ми зайняті іншою роботою. Краще займатися чимось корисним, аніж вести перемовини про майбутні призначення, — зазначив Герус.

Варто додати, що в коментарі виданню «Главком» керівник виборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що опозиції в наступній Верховній Раді планують віддати лише один комітет — свободи слова, а також посаду віцеспікера.

Він також зазначив, що список кандидатур на голів комітетів від «Слуги народу», котрий нещодавно потрапив до ЗМІ, є попередньою пропозицією і наразі проходить обговорення в партії.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський в нещодавньому інтерв’ю назвав двох фаворитів на посаду наступного прем'єр-міністра України. За його словами, це виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та генеральний директор інвестиційної компанії AYA Capital та чинний заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.


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