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Ракурс
Поліцейська ДТП: п'яний правоохоронець наїхав на жінку. Фото: Politeka.net

Поліцейська ДТП: п’яний правоохоронець наїхав на жінку (ФОТО)

6 сер 2019, 17:15
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П’яну ДТП скоїв співробітник поліції у Запорізькій області, внаслідок чого постраждала жінка-пішоход.

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Чоловік у стані алкогольного сп’яніння перебував за кермом автомобіля Daewoo, коли скоїв наїзд на перехожу в місті Кам’янка-Дніпровська, повідомляє сьогодні прес-центр Держбюро розслідувань.

Жінку госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості.

Згодом з’ясувалося, що за кермом автомобіля, який скоїв ДТП, перебував співробітник місцевого відділення Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Поліцейська ДТП: п'яний правоохоронець наїхав на жінку. Фото: ДБР

Поліцейська ДТП: п'яний правоохоронець наїхав на жінку. Фото: ДБР

Поліцейська ДТП: п'яний правоохоронець наїхав на жінку. Фото: ДБР

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості). Поліцейському готують повідомлення про підозру, потім суд обере йому запобіжний захід. Винуватцю аварії загрожує до 3 років ув’язнення з позбавленням права керування автомобілем.

Нагадаємо, на початку липня у Вінниці п’яний патрульний поліцейський за кермом мікроавтобуса зіштовхнувся з трьома автомобілями на світлофорі. Внаслідок ДТП постраждали діти.

Джерело: Ракурс


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