Полицейское ДТП: пьяный правоохранитель наехал на женщину. Фото: Politeka.net

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Пьяное ДТП совершил сотрудник полиции в Запорожской области, в результате чего пострадала женщина-пешеход.

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля Daewoo, когда совершил наезд на прохожую в городе Каменка-Днепровская, сообщает сегодня пресс-центр Госбюро расследований.

Женщину госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Вскоре выяснилось, что за рулем автомобиля, совершившего ДТП, был сотрудник местного отделения Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло телесные повреждения средней тяжести). Полицейскому готовят сообщение о подозрении, затем суд изберет ему меру пресечения. Лихачу грозит до 3 лет заключения с лишением права управления автомобилем.

Напомним, в начале июля в Виннице пьяный патрульный полицейский за рулем микроавтобуса столкнулся с тремя автомобилями на светофоре. В результате пострадали дети.