Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Информатор»

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Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 3 сентября.

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Об этом сегодня во время брифинга заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, сообщает агентство «Укринформ».

Соответственно, кадровые назначения будут уже после этой даты, отметил Герус.

На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях, — отметил Герус.

Стоит добавить, что в комментарии изданию «Главком» руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что оппозиции в следующей Верховной Раде планируют отдать только один комитет — свободы слова, а также должность вицеспикера.

Он также отметил, что список кандидатур на глав комитетов от «Слуги народа», который недавно попал в СМИ, является предварительным предложением и сейчас проходит обсуждение в партии.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский в недавнем интервью назвал двух фаворитов на пост следующего премьер-министра Украины. По его словам, это исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и генеральный директор инвестиционной компании AYA Capital, действующий заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.