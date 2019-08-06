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Ракурс
Wizz Air запустит шесть рейсов из Одессы в Европу. Фото: informator.news

Wizz Air запустит шесть рейсов из Одессы в Европу

6 авг 2019, 17:38
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Венгерский лоукост Wizz Air начнеть летать из Одессы в несколько европейских городов этой осенью.

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Старт полетов из украинского приморского города в Германию, Польшу, Венгрию и Словакию запланирован на ноябрь, заявила на пресс-конференции в новом терминале одесского аэропорта представитель авиаперевозчика Паулина Госк, сообщает сегодня avianews.com.

Так, 1 ноября ожидается запуск рейса во Вроцлав, 2 ноября — в Берлин, Будапешт, Гданьск и Катовице, 3 ноября — в Братиславу. Все они будут выполняться два раза в неделю.

Эти маршруты Wizz Air будут пересекаться с анонсированными рейсами ирландского лоукостера Ryanair. Он уже выполняет рейсы из Одессы в Краков и намерен запустить авиасообщение с Берлином, Вроцлавом, Гданьском, Катовице и Познанью.

Между тем напомним, что в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту «Киев» («Жуляны») 2−12 сентября компания Wizz Air будет летать из «Борисполя».

Источник: Ракурс


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