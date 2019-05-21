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Новый авиарейс: из Киева в Осло украинцы будут летать без пересадок

Новый авиарейс: из Киева в Осло украинцы будут летать без пересадок

21 мая 2019, 13:44
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Авиарейс з Киева в Осло будет выполнять туристическая компания «Скандинавские авиалинии». Она запустит прямой перелет в октябре 2019 года.

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С 26 октября между Киевом и Осло будут выполняться три рейса в неделю — во вторник, четверг и субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает ТСН.

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк добавил, что компания решила использовать правильное написание названия столицы Украины — Kyiv, а не Кiev.

Также Яцюк подчеркнул, что запуск перелетов из Киева в Осло стал возможен благодаря режиму безвиза между Украиной и Норвегией.

Напомним, крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair в октябре 2019 запустит новый авиарейс из Киева в Силезское воеводство Польши.


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