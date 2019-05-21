Новый авиарейс: из Киева в Осло украинцы будут летать без пересадок

https://racurs.ua/n122178-novyy-aviareys-iz-kieva-v-oslo-ukraincy-budut-letat-bez-peresadok.html

Ракурс

Авиарейс з Киева в Осло будет выполнять туристическая компания «Скандинавские авиалинии». Она запустит прямой перелет в октябре 2019 года.

Loading...

С 26 октября между Киевом и Осло будут выполняться три рейса в неделю — во вторник, четверг и субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает ТСН.

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк добавил, что компания решила использовать правильное написание названия столицы Украины — Kyiv, а не Кiev.

Также Яцюк подчеркнул, что запуск перелетов из Киева в Осло стал возможен благодаря режиму безвиза между Украиной и Норвегией.

Напомним, крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair в октябре 2019 запустит новый авиарейс из Киева в Силезское воеводство Польши.