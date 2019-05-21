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Новий авіарейс: із Києва до Осло українці літатимуть без пересадок

Новий авіарейс: із Києва до Осло українці літатимуть без пересадок

21 тра 2019, 13:44
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Авіарейс із Києва до Осло виконуватиме туристична компанія «Скандинавські авіалінії». Вона запустить прямий переліт у жовтні 2019 року.

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З 26 жовтня між Києвом та Осло виконуватимуться три рейси на тиждень — у вівторок, четвер і суботу. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, передає ТСН.

Посол України у Норвегії В’ячеслав Яцюк додав, що компанія вирішила використовувати правильне написання назви столиці України — Kyiv, а не Кiev.

Також Яцюк наголосив, що запуск перельотів із Києва до Осло став можливий завдяки режиму безвізу між Україною та Норвегією.

Нагадаємо, найбільша європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair у жовтні 2019 року запустить новий авіарейс із Києва в Сілезьке воєводство Польщі.


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