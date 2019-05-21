Новий авіарейс: із Києва до Осло українці літатимуть без пересадок

https://racurs.ua/ua/n122178-z-kyieva-v-oslo-zapustyat-aviareys-bez-peresadok-rozklad.html

Ракурс

Авіарейс із Києва до Осло виконуватиме туристична компанія «Скандинавські авіалінії». Вона запустить прямий переліт у жовтні 2019 року.

Loading...

З 26 жовтня між Києвом та Осло виконуватимуться три рейси на тиждень — у вівторок, четвер і суботу. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, передає ТСН.

Посол України у Норвегії В’ячеслав Яцюк додав, що компанія вирішила використовувати правильне написання назви столиці України — Kyiv, а не Кiev.

Також Яцюк наголосив, що запуск перельотів із Києва до Осло став можливий завдяки режиму безвізу між Україною та Норвегією.

Нагадаємо, найбільша європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair у жовтні 2019 року запустить новий авіарейс із Києва в Сілезьке воєводство Польщі.