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Последствия российских ударов в Одесской области, фото: Олег Кипер
Россияне трижды атаковали рынок под Одессой ударными беспилотниками — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n217225-rossiyane-trijdy-atakovali-rynok-pod-odessoy-udarnymi-bespilotnikami-smi-foto.htmlРакурс
Російські загарбники тричі атакували ринок «7-й кілометр» під Одесою ударними дронами.
Над територією помітно стовп диму. Про це повідомляє одеське видання «Думьска».
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення із виготовлення взуття.
Виникли пожежі, знищено два автомобілі.
Постраждало двоє людей:
- 38-річна жінка;
- 65-річний чоловік. Чоловіка госпіталізували з множинними травмами.