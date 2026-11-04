Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских ударов в Одесской области, фото: Олег Кипер

Россияне трижды атаковали рынок под Одессой ударными беспилотниками — СМИ (ФОТО)

4 ноя 2026, 15:25
999

Російські загарбники тричі атакували ринок «7-й кілометр» під Одесою ударними дронами.

Над територією помітно стовп диму. Про це повідомляє одеське видання «Думьска».

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення із виготовлення взуття.

Виникли пожежі, знищено два автомобілі.

Постраждало двоє людей:

  • 38-річна жінка;
  • 65-річний чоловік. Чоловіка госпіталізували з множинними травмами.

Наслідки російських ударів на Одещині, фото: Олег Кіпер

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров