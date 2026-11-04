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Ракурс
Наслідки російських ударів на Одещині, фото: Олег Кіпер

Росіяни тричі атакували ринок під Одесою ударними безпілотниками — ЗМІ (ФОТО)

4 лис 2026, 15:25
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Російські загарбники тричі атакували ринок «7-й кілометр» під Одесою ударними дронами.

Над територією помітно стовп диму. Про це повідомляє одеське видання «Думьска».

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення із виготовлення взуття.

Виникли пожежі, знищено два автомобілі.

Постраждало двоє людей:

  • 38-річна жінка;
  • 65-річний чоловік. Чоловіка госпіталізували з множинними травмами.

Наслідки російських ударів на Одещині, фото: Олег Кіпер

Джерело: Ракурс


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