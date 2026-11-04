Наслідки російських ударів на Одещині, фото: Олег Кіпер

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Ракурс

Російські загарбники тричі атакували ринок «7-й кілометр» під Одесою ударними дронами.

Над територією помітно стовп диму. Про це повідомляє одеське видання «Думьска».

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення із виготовлення взуття.

Виникли пожежі, знищено два автомобілі.

Постраждало двоє людей: