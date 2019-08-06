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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента України

Загибель чотирьох бійців ООС: Зеленський закликав Макрона, Меркель та Путіна «якомога швидше» зібратися для переговорів

6 сер 2019, 19:11
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Президент України Володимир Зеленський закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель та президента Росії Володимира Путіна «якомога швидше» зібратися для відновлення переговорів у зв’язку з сьогоднішньою загибеллю чотирьох українських військовослужбовців внаслідок порушення бойовиками «режиму тиші» біля Павлополя.

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Про це йдеться в повідомленні президента на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Хлібне перемир’я тривало 17 днів, — наголосив Зеленський.

За його словами, причиною загибелі військовослужбовців став обстріл із ручного гранатомета.

Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна прагне миру і це прагнення є незмінним.

Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче, — наголосив Зеленський.

Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових, — пообіцяв президент, додавши, що Україна обов’язково буде єдиною та мирною.

Нагадаємо, окрім позицій українських військових біля Павлополя, бойовики сьогодні також здійснювали обстріли поблизу Богданівки на Донеччині із застосовуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Джерело: Ракурс


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