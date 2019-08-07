Война на Донбассе: Зеленский собрал силовиков из-за гибели бойцов ООС. Фото: Голос.UA

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Война на Донбассе и гибель четырех бойцов операции Объединенных сил в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков 6 августа стоят на повестке дня заседания глав украинских силовых ведомств под председательством президента Владимира Зеленского.

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Глава государства собрал силовиков на срочное заседание сегодня, 7 августа, в Офисе президента в Киеве, сообщает УНИАН.

Среди участников заседания — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак и представители ключевых подразделений Вооруженных сил Украины.

Зеленский сделает заявление после завершения заседания.

Вчера Зеленский обратился к лидерам стран-участниц нормандского формата с тем, чтобы как можно скорее возобновить переговоры по ситуации на Донбассе. Президент Украины призвал собраться для обсуждения проблемы канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина.

В свою очередь глава СНБО Данилюк заверил, что обстрел украинских позиций и гибель военных не останется без внимания, ведь это грубое нарушение так называемого режима перемирия на Донбассе.

Напомним, 6 августа в районе Павлополя на Донбассе боевики обстреляли украинских военных. В результате погибли четыре бойца ООС.

Пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила имена погибших. Это бойцы подразделения морской пехоты — старший матрос Шарко А. В., матрос Рак В. М., матрос Курдов В. М. и солдат Шандра С. И.