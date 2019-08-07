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Війна на Донбасі: Зеленський зібрав силовиків через загибель бійців ООС. Фото: Голос.UA
Війна на Донбасі: Зеленський зібрав силовиків через загибель бійців ООСhttps://racurs.ua/ua/n125270-viyna-na-donbasi-zelenskyy-zibrav-sylovykiv-cherez-zagybel-biyciv-oos.htmlРакурс
Війна на Донбасі та загибель чотирьох бійців операції Об'єднаних сил унаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків 6 серпня стоять на порядку денному засідання глав українських силових відомств під головуванням президента Володимира Зеленського.
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Глава держави зібрав силовиків на термінове засідання сьогодні, 7 серпня, в Офісі президента в Києві, повідомляє УНІАН.
Серед учасників засідання — секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк, начальник Генерального штабу Руслан Хомчак і представники ключових підрозділів Збройних сил України.
Зеленський зробить заяву після завершення засідання.
Вчора Зеленський звернувся до лідерів країн-учасниць нормандського формату з тим, щоб якомога швидше відновити переговори по ситуації на Донбасі. Президент України закликав зібратися для обговорення проблеми канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і російського лідера Володимира Путіна.
У свою чергу глава РНБО Данилюк запевнив, що обстріл українських позицій і загибель військових не залишиться без уваги, адже це грубе порушення так званого режиму перемир’я на Донбасі.
Нагадаємо, 6 серпня в районі Павлополя на Донбасі бойовики обстріляли українських військових. Як наслідок, загинули четверо бійців ООС.
Прес-служба Військово-морських сил ЗСУ повідомила імена загиблих. Це бійці підрозділу морської піхоти — старший матрос Шарко А. В., матрос Рак В. М., матрос Курдов В. М. та солдат Шандра С. І.
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