Пожежі в Сибіру: у Greenpeace заявляють про збільшення площі охоплених вогнем територій

У Росії продовжують палати масштабні лісові пожежі, фото: Міністерство лісового господарства Красноярського краю

https://racurs.ua/ua/n125269-pojeji-v-sybiru-u-greenpeace-zayavlyaut-pro-zbilshennya-ploschi-ohoplenyh-vognem-terytoriy.html

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У російському відділенні Greenpeace заперечують заяви влади про те, що в Сибіру нібито настав «радикальний перелом» у боротьбі з масштабними лісовими пожежами.

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За словами екологів, насправді площа охоплених вогнем територій в останні дні лише зросла. Про це повідомляє прес-служба Greenpeace.

Губернатор Красноярського краю Олександр Усс … 5 серпня заявив, що є всі підстави вважати, що в боротьбі з вогняною стихією на території Красноярського краю настав радикальний перелом. Однак 4 серпня у Красноярському краї горіло 1,26 млн га лісу, 5 серпня — 1,27 млн га лісу. Сьогодні (6 серпня — ред.) в Красноярському краї горить 1,28 млн га", — наголошують у Greenpeace.

При цьому, за інформацією екологів, боротьба з вогнем відбувається лише на 6% площі наявних пожеж (140,2 тыс. га). Всього вогонь з початку року пройшов вже 13,4 млн га.

Загалом у Сибіру, за даними супутникового спостереження, пожежі охоплюють площу 4,5 млн га, при чому 5 серпня цей показник становив 4,3 млн га.

Нагадаємо, на початку серпня NASA повідомило, що дим від лісових пожеж у Росії досяг Аляски та частини західного узбережжя Канади.