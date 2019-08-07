Пожары в Сибири: в Greenpeace заявляют об увеличении площади охваченных огнем территорий

В России продолжают гореть масштабные лесные пожары, фото: Министерство лесного хозяйства Красноярского края

https://racurs.ua/n125269-pojary-v-sibiri-v-greenpeace-zayavlyaut-ob-uvelichenii-ploschadi-ohvachennyh-ognem-territoriy.html

Ракурс

В российском отделении Greenpeace отрицают заявления властей о том, что в Сибири якобы наступил «радикальный перелом» в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Loading...

По словам экологов, на самом деле площадь охваченных огнем территорий в последние дни только возросла. Об этом сообщает пресс-служба Greenpeace.

Губернатор Красноярского края Александр Усс … 5 августа заявил, что есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края произошел радикальный перелом. Однако 4 августа в Красноярском крае горели 1,26 млн га леса, 5 августа — 1,27 млн га леса. Сегодня (6 августа — ред.) в Красноярском крае горит 1,28 млн га, — отмечают в Greenpeace.

При этом, по информации экологов, борьба с огнем происходит лишь на 6% площади имеющихся пожаров (140,2 тыс. га). Всего огонь с начала года прошел уже 13,4 млн га.

Всего в Сибири, по данным спутникового слежения, пожары охватывают площадь 4,5 млн га, причем 5 августа этот показатель составлял 4,3 млн га.

Напомним, в начале августа NASA сообщило, что дым от лесных пожаров в России достиг Аляски и части западного побережья Канады.