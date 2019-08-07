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Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Фото:

Рябошапка выступил за ликвидацию военной прокуратуры (ВИДЕО)

7 авг 2019, 10:45
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Руслан Рябошапка, заместитель главы Офиса президента, считает, что в Украине не нужна военная прокуратура и военная юстиция в целом.

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Представитель президента заявил, что главный военный прокурор Анатолий Матиос настаивает на создании в стране военной вертикали. Сам Рябошапка выступает против этого. Об этом он сообщил в интервью на «24 канале».

Не думаю, что в этом есть необходимость. Думаю, что военную прокуратуру ждут изменения… Моя позиция в том, что я не вижу необходимости существования военной прокуратуры, — заявил чиновник.

Высказался Рябошапка и по реформе прокуратуры. Он считает, что это ведомство нужно переориентировать «на защиту людей и бизнеса, а не крышевание преступности». В команде президента планируют внести изменения в работу офиса генпрокурора и обновить все органы прокуратуры, в частности, областные и местные. Также запланировали создать механизм селекции по качественному отбору прокуроров в местные прокуратуры.

Напомним, на Банковой запланировали реформировать Службу безопасности Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что после проведения соответствующих реформ украинская спецслужба должна стать мощнее в работе контрразведки, но СБУ лишат функций расследований в экономической сфере и борьбе с коррупцией.


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