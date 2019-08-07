Отравление произошло в селе Зарубинцы, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/n125267-massovoe-otravlenie-proizoshlo-na-pominalnom-obede-v-jitomirskoy-oblasti.html

Ракурс

На поминальном обеде в Житомирской области, который состоялся 4 августа, отравились 12 человек, двое из них — дети.

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6 августа пострадавшие были госпитализированы в Андрушевскую центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что всего на поминальном обеде, который проходил в селе Зарубинцы Андрушевского района, находились 70 человек.

Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Издание «Житомир.info» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области сообщает, что был осуществлен отбор образцов пищи, обследование и опрос работников заведения, где произошло отравление.

Выводы о причинах массового отравления будут сделаны после получения результатов лабораторных исследований.

Напомним, в марте этого года стало известно о гибели четырех жителей Житомирщины в результате отравления алкоголем. Их тела обнаружили после того, как родственница одного из умерших обратилась в полицию в связи с тем, что на протяжении длительного времени не могла с ним связаться.