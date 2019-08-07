Отруєння сталося в селі Зарубинці, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/ua/n125267-masove-otruiennya-stalosya-na-pomynalnomu-obidi-v-jytomyrskiy-oblasti.html

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На поминальному обіді в Житомирській області, котрий відбувся 4 серпня, отруїлися 12 людей, двоє з них — діти.

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6 серпня постраждалих було госпіталізовано до Андрушівської центральної районної лікарні. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що загалом на поминальному обіді, котрий відбувався у селі Зарубинці Андрушівського району, перебували 70 осіб.

Наразі вживається комплекс протиепідемічних заходів.

Видання «Житомир.Info» з посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області повідомляє, що було здійснено відбирання зразків їжі, обстеження та опитування працівників закладу, де відбулося отруєння.

Висновки щодо причин масового отруєння будуть зроблені після отримання результатів лабораторних досліджень.

Нагадаємо, в березні цього року стало відомо про загибель чотирьох жителів Житомирщини внаслідок отруєння алкоголем. Їхні тіла виявили після того, як родичка одного з померлих звернулася до поліції у зв’язку з тим, що впродовж тривалого часу не могла з ним зв’язатися.