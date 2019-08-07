Кім Чен Ин пояснив ракетні пуски в Північній Кореї. Фото: Известия

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Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, заявив, що останній запуск нових ракет КНДР є попередженням Сполученим Штатам та Південній Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань.

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Північнокорейський лідер вважає, що пуск північнокорейських ракет став «адекватним попередженням» маневрам американських та південнокорейських військових на Корейському півострові. Про це повідомляє AFP.

Як відомо, 6 серпня Північна Корея провела ракетний пуск зі східного узбережжя провінції Південна Хванхе. У Південній Кореї припустили, що відбувся пуск балістичних ракет малої дальності, оскільки дальність польоту снарядів склала близько 450 км, а максимальна висота польоту — 37 км.

Раніше, у ніч на 1 серпня, Північна Корея тестувала ракетні системи залпового вогню. Запуск відбувався з району Кальмі, розташованого неподалік північно-східного порту Вонсан. Особисто лідер КНДР Кім Чен Ин керував випробуванням нещодавно розробленої великокаліберної ракетної системи.

КНДР 25 липня вперше запустила ракети після зустрічі Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом у червні. Це сталося на тлі зростаючої невизначеності щодо перспектив переговорів на рівні лідерів Північної Кореї та США.