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Ракурс
Ким Чен Ын объяснил ракетные пуски в Северной Корее. Фото: Известия

Ким Чен Ын назвал последний запуск ракет предупреждением для США

7 авг 2019, 10:15
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Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, заявил, что последний запуск новых ракет КНДР — это предупреждение Соединенным Штатам и Южной Корее на фоне их совместных военных учений.

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Северокорейский лидер считает, что пуск северокорейских ракет стал «адекватным предупреждением» маневрам американских и южнокорейских военных на Корейском полуострове. Об этом сообщает AFP.

Как известно, 6 августа Северная Корея провела ракетный пуск с восточного побережья провинции Южная Хванхэ. В Южной Корее предположили, что состоялся пуск баллистических ракет малой дальности, поскольку дальность полета снарядов составила около 450 км, а максимальная высота полета — 37 км.

Ранее, в ночь на 1 августа, Северная Корея тестировала ракетные системы залпового огня. Запуск проходил из района Кальми, расположенного неподалеку Северо-Восточного порта Вонсан. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытанием недавно разработанной крупнокалиберной ракетной системы.

КНДР 25 июля впервые запустила ракеты после встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в июне. Это произошло на фоне растущей неопределенности относительно перспектив переговоров на уровне лидеров Северной Кореи и США.

Источник: Ракурс


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