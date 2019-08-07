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Ракурс
Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка. Фото:

Рябошапка виступив за ліквідацію військової прокуратури (ВІДЕО)

7 сер 2019, 10:45
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Руслан Рябошапка, заступник голови Офісу президента, вважає, що в Україні не потрібна військова прокуратура та й військова юстиція загалом.

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Представник президента заявив, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос наполягає на створенні у країні військової вертикалі. Сам Рябошапка виступає проти цього. Про це він повідомив в інтерв’ю на «24 каналі».

Не думаю, що у цьому є необхідність. Гадаю, що на військову прокуратуру чекають зміни… Моя позиція у тому, що я не бачу необхідності існування військової прокуратури, — заявив посадовець.

Висловився Рябошапка й щодо реформи прокуратури. Він вважає, що це відомство потрібно переорієнтувати «на захист людей та бізнесу, а не кришування злочинності». У команді президента планують внести зміни в роботу офісу генпрокурора та оновити всі органів прокуратури, зокрема, обласні та місцеві. Також заплановано створити механізм селекції щодо якісного відбору прокурорів у місцеві прокуратури.

Нагадаємо, на Банковій запланували реформувати Службу безпеки України. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що після проведення відповідних реформ українська спецслужба має стати потужнішою в роботі контррозвідки, але СБУ позбавлять функцій розслідувань в економічній сфері та боротьби з корупцією.


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