Зеленський обговорив із Путіном напружену ситуацію на Донбасі. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125272-zelenskyy-zatelefonuvav-putinu-cherez-zagostrennya-sytuaciyi-na-donbasi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні вранці говорив по телефону з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Loading...

Український лідер сам зателефонував главі Кремля. Розмова двох президентів була тривалою, сторони обговорили ситуацію на українському Донбасі. Про це Зеленський заявив 7 серпня під час брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Я сьогодні вранці розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з приводу ситуації на Донбасі. Заявив, що вбивство українських військових не наближає нас до миру в регіоні. Попросив Путіна вплинути на бойовиків, щоб вони припинили обстріли, — заявив Зеленський.

Глава держави також говорив з Путіним про розмінування в Станиці Луганській та повернення полонених українців.

Нагадаємо, 7 серпня президент Володимир Зеленський зібрав силовиків на термінове засідання. Участь у ньому беруть секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк, начальник Генерального штабу Руслан Хомчак і представники ключових підрозділів Збройних сил України.

Вчора український президент звернувся до лідерів країн-учасниць нормандського формату з тим, щоб якомога швидше відновити переговори по ситуації на Донбасі. Зеленський закликав зібратися для обговорення проблеми канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і російського лідера Володимира Путіна.

Бойовики на Донбасі 6 серпня обстріляли українських військових. Внаслідок агресії загинули четверо бійців ООС.