Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125271-zelenskyy-pidpysav-ugodu-pro-vilnu-torgivlu-mij-ukrayinou-ta-izrayilem.html

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Володимир Зеленський, президент України, 6 липня підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем

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Підпис президента завершив процес ратифікації угоди Україною. Зона вільної торгівлі невдовзі набуде чинності. Про це повідомляється на веб-сторінці Верховної Ради.

Як відомо, Ізраїль у межах угоди про вільну торгівлю скасує близько 80% всіх мит проти українських промислових товарів та 9% мит, які застосовуються проти товарів агросектору. Натомість Київ зобов’язується скасувати близько 70% мит, які застосовуються на промислову продукцію з Ізраїлю та 6% мит проти сільськогосподарської.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 липня ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, яка була укладена 21 січня 2019 року в місті Єрусалимі.

У листопаді 2018 року український уряд схвалив проект угоди. Перед підписанням угоди відбулося сім раундів переговорів, сторони узгоджували різноманітні положення угоди. Переговори про укладання угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем були офіційно завершені в березні 2018 року.