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Ракурс
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Зеленский подписал соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем

7 авг 2019, 11:14
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Владимир Зеленский, президент Украины, 6 июля подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем

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Подпись президента завершила процесс ратификации соглашения Украиной. Зона свободной торговли вскоре вступит в силу. Об этом сообщается на веб-странице Верховной Рады.

Как известно, Израиль в рамках соглашения о свободной торговле упразднит около 80% всех пошлин против украинских промышленных товаров и 9% пошлин, которые применяются против товаров агросектора. Киев обязуется отменить около 70% таможенных пошлин, которые применяются на промышленную продукцию из Израиля и 6% пошлин против сельскохозяйственной.

Напомним, Верховная Рада 11 июля ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем, которое было заключено 21 января 2019 года в городе Иерусалиме.

В ноябре 2018 года украинское правительство одобрило проект соглашения. Перед подписанием соглашения состоялось семь раундов переговоров, стороны согласовывали различные положения соглашения. Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Израилем были официально завершены в марте 2018 года.

Источник: Ракурс


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