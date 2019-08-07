Винищувач Міг-29. Фото: flickr.com

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Багатоцільовий винищувач четвертого покоління Міг-29 з приватної колекції мільярдера та співзасновника MicrosoftПола Аллена виставили на продаж.

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Аллен, який помер у жовтні 2018 року, встиг зібрати вражаючу колекцію найрізноманітніших літаків та літальних апаратів. Серед його повітряної техніки є двомісний Міг-29, який був випущений в 1989 році та експлуатувався в Повітряних силах Збройних сил України. Про це повідомляє «Популярная механика».

У 2005 році літак був підданий демілітаризації та виставлений на продаж. Його власником став керівник американського Фонду історії авіації Джон Сешнс. Під час транспортування літака до США, винищувач конфіскували в Гонконзі через проблеми з документами. Там літак реставрували й у 2011 році продали Полу Аллену. Сума угоди досі зберігається в таємниці. Після смерті співзасновника «Майкрософт» його спадкоємці вирішили розпродати колекцію.

Нагадаємо, у червні на аукціоні в США продали перший спортивний автомобіль торгової марки Mercedes-Benz післявоєнного періоду. Легендарний Mercedes-Benz 300SL «Крило чайки» 1956 року випуску пішов з молотка за 1 млн 234 тис. 567 дол.