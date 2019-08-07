Володимир Зеленський, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n125282-prezydent-zatverdyv-personalnyy-sklad-komisiyi-z-pytan-pravovoyi-reformy.html

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 584/2019 затвердив положення і склад Комісії з питань правової реформи.

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Про це повідомляє перс-служба Офісу президента.

У складі комісії є два співголови, котрими стали професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Буроменський та заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, та інші члени, які беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Зазначається, що Комісія з питань правової реформи — це консультативно-дорадчий орган при президентові, який забезпечує розроблення та внесення главі держави узгоджених пропозицій з питань вдосконалення правової системи.

Зокрема, комісія має готувати та узагальнювати пропозиції стосовно змін до Конституції, законодавства про організацію судової влади, здійснення правосуддя та статусу суддів, законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства, а також стосовно розвитку юридичної освіти та реформування органів правопорядку.

Нагадаємо, у червні Зеленський підписав указ, згідно з яким замість Адміністрації президента створювався Офіс президента і затверджувалася його структура.