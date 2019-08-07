Владимир Зеленский, фото: ТСН

https://racurs.ua/n125282-prezident-utverdil-personalnyy-sostav-komissii-po-voprosam-pravovoy-reformy.html

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 584/2019 утвердил положение и состав Комиссии по вопросам правовой реформы.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В составе комиссии есть два сопредседателя, которыми стали профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Буроменский и заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, и другие члены, участвующие в ее работе на общественных началах и на безвозмездной основе.

Отмечается, что Комиссия по вопросам правовой реформы — это консультативно-совещательный орган при президенте, который обеспечивает разработку и внесение главе государства согласованных предложений по вопросам совершенствования правовой системы.

В частности, комиссия должна готовить и обобщать предложения относительно изменений в Конституцию, законодательства об организации судебной власти, правосудия и статуса судей, законодательства об уголовной ответственности и уголовного процессуального законодательства, а также по развитию юридического образования и реформированию органов правопорядка.

В составе Комиссии созданы несколько рабочих групп:

Также утвержден состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе этой Комиссии:

Напомним, в июне Зеленский подписал указ, согласно которому вместо Администрации президента создавался Офис президента и утверждалась его структура.