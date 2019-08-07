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Истребитель Миг-29. Фото: flickr.com

В США продают частный истребитель Миг-29, который в свое время принадлежал армии Украины (ФОТО)

7 авг 2019, 14:49
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Многоцелевой истребитель четвертого поколения Миг-29 из частной коллекции миллиардера и сооснователя Microsoft Пола Аллена выставили на продажу.

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Аллен, который умер в октябре 2018 года, успел собрать впечатляющую коллекцию самых разнообразных самолетов и летательных аппаратов. Среди его воздушной техники есть двухместный Миг-29, который был выпущен в 1989 году и эксплуатировался в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Популярная механика».

В 2005 году самолет был подвергнут демилитаризации и выставлен на продажу. Его обладателем стал руководитель американского Фонда истории авиации Джон Сешнс. Во время транспортировки самолета в США, истребитель конфисковали в Гонконге из-за проблем с документами. Там самолет реставрировали и в 2011 году продали Полу Аллену. Сумма сделки до сих пор хранится в тайне. После смерти соучредителя «Майкрософт» его наследники решили распродать коллекцию.

В США продают истребитель Пола Аллена. Фото: Популярная механика

В США продают истребитель Пола Аллена. Фото: Популярная механика

Напомним, в июне на аукционе в США продали первый спортивный автомобиль торговой марки Mercedes-Benz послевоенного периода. Легендарный Mercedes-Benz 300SL «Крыло чайки» 1956 года выпуска ушел с молотка за 1 млн 234 тыс. 567 долл.


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