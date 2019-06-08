Mercedes-Benz 300SL 1956 года выпуска. Фото: The Drive

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Ракурс

На аукционе продали Mercedes-Benz 300SL (Мерседес-Бенц) «Крило чайки» 1956 года выпуска за огромную сумму денег.

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Первый спортивный автомобиль торговой марки Mercedes-Benz послевоенного периода ушел с молотка на аукционе в США за 1 млн 234 тыс. 567 долл. Это купе является одним из 308 автомобилей Gullwing, выпущенных в 1956 году. Об этом сообщает The Drive.

Автомобиль имеет графитово-серый кузов и светло-серый кожаный салон. Под капотом стоит «родной» двигатель объемом 3 л, перед продажей он прошел капитальный ремонт. В машину установили новую тормозную систему и обновили ряд деталей.

Американская компания Bring a Trailer из Сан-Франциско, которая владела «Крылом чайки», заверила, что автомобиль можно использовать в любое время, поскольку он полностью исправен. Первым владельцем «Мерседеса» в 1956 году был Джордж Стернер из города Йорк в Пенсильвании. Второй владелец машины — компания Д Falk & Son из Нью-Кенсингтона. Фирма владела автомобилем с 1978 по 2013 годы. С 2013 года машина находилась в штате Калифорния.

Напомним, на аукционе ebay продают родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II в 1976 году, которым в свое время владел известный в мире боксер Мухаммед Али.