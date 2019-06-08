Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Mercedes-Benz 300SL 1956 року випуску. Фото: The Drive

Легендарний Mercedes-Benz 300SL 1956 року продали за 1,2 млн доларів (ФОТО, ВІДЕО)

8 чер 2019, 17:54
999

На аукціоні продали Mercedes-Benz 300SL (Мерседес-Бенц) «Крило чайки» 1956 року випуску за величезну суму грошей.

Loading...

Перший спортивний автомобіль торгової марки Mercedes-Benz післявоєнного періоду пішов з молотка на аукціоні в США за 1 млн 234 тис. 567 дол. Це купе є одним з 308 автомобілів Gullwing, випущених в 1956 році. Про це повідомляє The Drive.

Автомобіль має графітово-сірий кузов та світло-сірий шкіряний салон. Під капотом стоїть «рідний» двигун об'ємом 3 л, перед продажем він пройшов капітальний ремонт. В автівку встановили нову гальмівну систему й оновили низку деталей.

Американська компанія Bring a Trailer із Сан-Франциско, яка володіла «Крилом чайки», запевнила, що автомобіль можна використовувати в будь-який час, оскільки він повністю справний. Першим власником «Мерседеса» в 1956 році був Джордж Стернер із міста Йорк в Пенсільванії. Другий власник машини — компанія Dr. Falk & Son з Нью-Кенсінгтона. Фірма володіла автомобілем із 1978 по 2013 роки. З 2013 року машина перебувала в штаті Каліфорнія.

Mercedes-Benz 300SL 1956 року випуску. Фото: The Drive

Нагадаємо, на аукціоні ebay продають родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 року, яким свого часу володів найвідоміший у світі боксер Мухаммед Алі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Зеленський до депутатів: Дякую, що продовжуєте пробивати дно (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам Верховної Ради за те, що вони доводять правильність свого розпуску, та закликав на парламентських виборах оцінити їхню роботу

Новини України
23:11   7 чер
Новини партнерів
Загрузка...