Mercedes-Benz 300SL 1956 року випуску. Фото: The Drive

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На аукціоні продали Mercedes-Benz 300SL (Мерседес-Бенц) «Крило чайки» 1956 року випуску за величезну суму грошей.

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Перший спортивний автомобіль торгової марки Mercedes-Benz післявоєнного періоду пішов з молотка на аукціоні в США за 1 млн 234 тис. 567 дол. Це купе є одним з 308 автомобілів Gullwing, випущених в 1956 році. Про це повідомляє The Drive.

Автомобіль має графітово-сірий кузов та світло-сірий шкіряний салон. Під капотом стоїть «рідний» двигун об'ємом 3 л, перед продажем він пройшов капітальний ремонт. В автівку встановили нову гальмівну систему й оновили низку деталей.

Американська компанія Bring a Trailer із Сан-Франциско, яка володіла «Крилом чайки», запевнила, що автомобіль можна використовувати в будь-який час, оскільки він повністю справний. Першим власником «Мерседеса» в 1956 році був Джордж Стернер із міста Йорк в Пенсільванії. Другий власник машини — компанія Dr. Falk & Son з Нью-Кенсінгтона. Фірма володіла автомобілем із 1978 по 2013 роки. З 2013 року машина перебувала в штаті Каліфорнія.

Нагадаємо, на аукціоні ebay продають родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 року, яким свого часу володів найвідоміший у світі боксер Мухаммед Алі.