Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n125284-zelenskiy-poruchil-vydelit-kvartiry-semyam-pogibshih-v-rezultate-obstrela-voennoslujaschih.html

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех военнослужащих, которые недавно погибли в результате совершенного боевиками обстрела вблизи Павлополя.

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Об этом шла речь во время совещания, которое Зеленский провел с военным руководством по поводу ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания начальник Генерального штаба Руслан Хомчак отметил, что украинские военнослужащие были готовы ответить на этот вчерашний обстрел, однако, по информации разведки, противник покинул свои позиции и до сих пор его там нет.

По словам Хомчака, украинские войска продолжают придерживаться договоренностей по бессрочному перемирию, которое началось в 00.01 21 июля.

Глава Генштаба отметил, что с тех пор количество обстрелов позиций украинских военнослужащих значительно уменьшилось и эти обстрелы основном имеют неприцельный характер. Однако в отдельных местах были зафиксированы отдельные случаи прицельных обстрелов.

Напомним, из-за обострения ситуации на Донбассе Зеленский сегодня утром позвонил президенту РФ Владимиру Путину.