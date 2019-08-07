Зеленський анонсував спрощення поїздок до Криму. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n125287-zelenskyy-anonsuvav-sproschennya-poyizdok-do-krymu.html

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Поїхати до Криму буде простіше після спрощення процесу отримання документів для таких візитів, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Закріплення законодавчо відповідних змін президент анонсував сьогодні під час спілкування з громадою кримських татар в Анкарі, повідомляє ТСН.

На законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму, — заявив Зеленський, додавши, що це відбудеться найближчим часом.

Також глава держави запевнив, що влада України надаватиме допомогу кримським переселенцям.

При цьому Зеленський заявив, що Крим ще повернеться до складу України.

Як відомо, наразі український лідер перебуває з офіційним дводенним візитом у Туреччині. В нього заплановано зустріч із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Серед тем, які планують обговорити президенти, анонсували питання будівництва доріг і співпраці у сфері виготовлення безпілотників, ракетних комплексів, літаків тощо. Також сторони торкнуться питання деокупації Криму, до переговорів стосовно якої долучиться чинний нардеп, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Окрім того, Зеленський планує переговори і зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Між тим нагадаємо, що сьогодні вранці Зеленський телефонував президенту Росії Володимиру Путіну, розмова була тривалою і стосувалася ситуації на Донбасі й обміну полоненими.