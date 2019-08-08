Легалізація азартних ігор: Зеленський пообіцяв відновити казино у п’ятизіркових готелях, фото — Kinoportal

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Президент України Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати азартні ігри. Зокрема, влада хоче відновити роботу казино в п’ятизіркових готелях країни. Метою цього кроку є стимулювання туризму.

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Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п’ятизіркових готелях, — заявив Зеленський на бізнес-форумі в Туреччині.

Це має стимулювати, за словами президента, розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря.

Зеленський запевнив, український бізнес хоче зростати разом з турецьким і бачить у ньому не конкурентів, а партнерів.

Азартні ігри в Україні заборонені законом з 2009 року. Згодом Рада заборонила й онлайн-казино, незалежно від того, в якій країні перебуває ігровий сервер.

Вчора Зеленський на зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад заявив, що на законодавчому рівні приймуть положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.