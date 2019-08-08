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Легалізація азартних ігор: Зеленський пообіцяв відновити казино у п’ятизіркових готелях, фото — Kinoportal
Зеленський пообіцяв легалізувати азартні ігри у п’ятизіркових готелях (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125316-zelenskyy-poobicyav-legalizuvaty-azartni-igry-u-p-yatyzirkovyh-gotelyah-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати азартні ігри. Зокрема, влада хоче відновити роботу казино в п’ятизіркових готелях країни. Метою цього кроку є стимулювання туризму.
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Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п’ятизіркових готелях, — заявив Зеленський на бізнес-форумі в Туреччині.
Це має стимулювати, за словами президента, розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря.
Зеленський запевнив, український бізнес хоче зростати разом з турецьким і бачить у ньому не конкурентів, а партнерів.
Азартні ігри в Україні заборонені законом з 2009 року. Згодом Рада заборонила й онлайн-казино, незалежно від того, в якій країні перебуває ігровий сервер.
Вчора Зеленський на зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад заявив, що на законодавчому рівні приймуть положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.
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