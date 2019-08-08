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Грози і град обіцяють синоптики 8 серпня на заході та півночі України. Фото: Ракурс

Грози і град обіцяють синоптики 8 серпня на заході та півночі України

8 сер 2019, 12:10
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Штормове попередження в Україні 8 серпня оголосили синоптики. Грози, поривчастий вітер до 15−20 м/с і град обіцяють на заході, півночі та в частині центральних областей.

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Погіршення погодних умов очікується в Ужгороді, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях і Хмельницькому.

Також грози і навіть град очікується в Житомирі, Вінниці, Кропивницькому, Черкасах, Чернігові та Сумах.

Погода в Києві 8 серпня також буде несприятливою. Можливі дощі та грози, температура повітря вдень не перевищуватиме 27−29 градусів.

Грози і град обіцяють синоптики 8 серпня на заході та півночі України. Скріншот із сайту Укргідрометцентру

Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували погоду в Україні на серпень 2019 року: місяць буде спекотнішим, аніж у попередні роки. Середньомісячна температура становитиме 19−24 градусів тепла, прохолода очікується лише в гірських районах — 16−18 градусів.

Джерело: Ракурс


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