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Ракурс
Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм, фото — ОПУ

Зеленський побував на Фанарі: фото першої зустрічі із патріархом Варфоломієм

8 сер 2019, 16:29
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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 серпня, провів зустріч у Стамбулі зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

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Зеленський вручив Варфоломію І букет. Між сторонами відбулася закрита зустріч.

Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм, фото — ОПУ

Вселенський патріарх укотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а Зеленський подякував Вселенському патріарху за підтримку України.

Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, — передає слова Зеленського після зустрічі прес-служба глави держави.

Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм, фото — ОПУ

Також у програмі візиту президента України до Туреччини — відвідання храму Святого Георгія, розташованого на території Вселенської патріархії.

Візит президента відбувся на тлі оголошення почесним патріархом ПЦУ Філаретом відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм, фото — ОПУ

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет після проведення Об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року заявив про відновлення діяльності УПЦ КП.

Нагадаємо, що 7−8 серпня глава держави перебуває у Туреччині із офіційним візитом. Учора Зеленський провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом, а також зустрівся із представниками кримських татар. Сьогодні президент встиг провести зустріч із представниками бізнесу.

Джерело: Ракурс


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