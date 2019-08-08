Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм, фото — ОПУ

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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 серпня, провів зустріч у Стамбулі зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

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Зеленський вручив Варфоломію І букет. Між сторонами відбулася закрита зустріч.

Вселенський патріарх укотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а Зеленський подякував Вселенському патріарху за підтримку України.

Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, — передає слова Зеленського після зустрічі прес-служба глави держави.

Також у програмі візиту президента України до Туреччини — відвідання храму Святого Георгія, розташованого на території Вселенської патріархії.

Візит президента відбувся на тлі оголошення почесним патріархом ПЦУ Філаретом відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет після проведення Об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року заявив про відновлення діяльності УПЦ КП.

Нагадаємо, що 7−8 серпня глава держави перебуває у Туреччині із офіційним візитом. Учора Зеленський провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом, а також зустрівся із представниками кримських татар. Сьогодні президент встиг провести зустріч із представниками бізнесу.