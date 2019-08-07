Візит Зеленського до Анкари: Ердоган заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n125303-turechchyna-ne-vyznaie-aneksiu-krymu-erdogan-pislya-peregovoriv-iz-zelenskym.html

Ракурс

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава не визнала і не визнає незаконної анексії Криму.

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Про це він заявив 7 серпня на прес-конференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, який 7−8 серпня перебуває із візитом в Туреччині.

Для нас і надалі буде пріоритетом продовження присутності наших співвітчизників на їх історичній батьківщині в Криму, — повідомив Ердоган за підсумком переговорів із Зеленським.

Турецький президент заявив, що виступає за якомога швидке завершення конфлікту на Донбасі з дотриманням територіальної цілісності України і норм міжнародного права. Також він сказав, що Туреччина підтримує мінський переговорний процес і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Особиста зустріч між президентами країн тривала на годину довше запланованого. Очільники Туреччини та України говорили про Донбас, економічне співробітництво, анексію Криму, проблему переслідування кримських татар, співпрацю у будівництві доріг та аеропортів.

Ердоган також висловив співчуття у зв’язку з загибеллю чотирьох українських військових і називав Зеленського своїм другом.

Настав час закінчити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. Торік 1,3 млн українців відвідали Туреччину, це найкращий показник того, як розвинулися гуманітарні зв’язки між нашими народами, — сказав на брифінгу Ердоган.

Зеленський нагадав, що Ердоган одним з перших привітав його з перемогою на виборах. Він висловив сподівання про збільшення обсягів торгівлі між країнами до 10 млрд дол. і запросив турецький бізнес працювати до України.

Відповідаючи на питання журналістів щодо методів повернення Крим, Зеленський закликав не знімати санкції з Росії, піднімати це питання у всіх країнах світу, пам’ятати про українських моряків, військових, політичних в’язнів у полоні Росії.

Щодня, просинаючись, кожен з нас повинен думати, а що ти можеш зробити, щоб зупинити війну, — сказав Зеленський.

Він також розповів, що пам’ятати про полонених українських моряків йому допомагають браслети з їхніми іменами на руках, які йому подарували батьки моряків.