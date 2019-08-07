Визит Зеленского в Анкару: Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма, фото — Reuters

https://racurs.ua/n125303-turciya-ne-priznaet-anneksiu-kryma-erdogan-posle-peregovorov-s-zelenskim.html

Ракурс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не признала и не признает незаконной аннексии Крыма.

Loading...

Об этом он заявил 7 августа на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, который 7−8 августа находится с визитом в Турции.

Нам и в дальнейшем будет приоритетом продолжение присутствия наших соотечественников на их исторической родине в Крыму, — сообщил Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским.

Турецкий президент заявил, что выступает за скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права. Также он сказал, что Турция поддерживает минский переговорный процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Личная встреча между президентами стран продолжалась на час дольше запланированного. Руководители Турции и Украины говорили о Донбассе, экономическом сотрудничестве, аннексии Крыма, проблеме преследования крымских татар, сотрудничестве в строительстве дорог и аэропортов.

Эрдоган также выразил соболезнования в связи с гибелью четырех украинских военных и называл Зеленского своим другом.

Пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией. В прошлом году 1,3 млн украинцев посетили Турцию, это лучший показатель того, как развились гуманитарные связи между нашими народами, — сказал на брифинге Эрдоган.

Зеленский напомнил, что Эрдоган одним из первых поздравил его с победой на выборах. Он выразил надежду на увеличение объемов торговли между странами до 10 млрд долл. и пригласил турецкий бизнес работать в Украину.

Отвечая на вопрос журналистов о методах возвращения Крыма, Зеленский призвал не снимать санкции с России, поднимать этот вопрос во всех странах мира, помнить об украинских моряках, военных, политических заключенных, пребывающих в плену России.

Ежедневно, просыпаясь, каждый из нас должен думать, а что ты можешь сделать, чтобы остановить войну, —- сказал Зеленский.

Он также рассказал, что помнить о пленных украинских моряков ему помогают браслеты с их именами на руках, которые ему подарили родители моряков.