Реформа правовой системы: в списке Зеленского нашли фигурантов антикоррупционных расследований, фото — mind.ua

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Президент Владимир Зеленский назначил в Комиссию по реформе правовой системы фигурантов антикоррупционных расследований.

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Об этом 7 августа сообщили в Bihus.Info, анализируя персональный состав комиссии, который сегодня утвердил Зеленский в своем указе.

Журналисты утверждают, что часть людей из списка — фигуранты расследований, большинство из них связаны с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

В списке назначенных членов есть бывший бизнес-партнер Богдана Игорь Пукшин — владелец адвокатского объединения «Адвокатская фирма «Пукшин и Партнеры». До переезда на Банковую Богдан пользовался автомобилем фирмы Пукшина, а встречи с журналистами проводил в его офисе. Пукшин теперь в составе рабочей группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины.

В группе по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия будет работать Роман Бойко из Хозяйственного суда Киева. Ранее он возглавлял «Юридическую фирму «Статус», совладельцем которой является брат Андрея Богдана Игорь.

В этой же группе будет работать Андрей Нижний. Он брат Сергея Нижнего, который засветился в переписках сотрудников предвыборного штаба Владимира Зеленского. Юридическая компания Нижнего «Хиллмонт Партнерс» сотрудничала с «Кварталом». Этого юриста считают руководителем неформального направления в предвыборном штабе Зеленского.

Bihus.Info выяснил, что жилье, в котором проживает нардеп и соратник министра внутренних дел Антон Геращенко разделили на две квартиры. Владельцем одной из них стал именно Сергей Нижний.

Реформировать судебную власть будут также заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов и член Высшего совета правосудия Светлана Шелест. Ранее в Bihus.Info обнародовали аудиозаписи, на которых Львов в 2015 году давал указания судьям Верховного суда, объясняя, за кого они должны голосовать на съезде судей. На следующий день все кандидаты, одобренные Львовым, получили новые должности.

Шелест фигурировала в расследованиях, когда работала в Киевском административном апелляционном суде. Тогда она получила в подарок дорогую квартиру в правительственном квартале. Судья объяснила, это был подарок матери.

Председателем рабочей группы по вопросам развития уголовного права будет Юрий Баулин, бывший председатель Конституционного суда. В 2010 году он голосовал за изменения в Конституцию, которые позволили Виктору Януковичу узурпировать власть. Сын экс-главы КСУ Александр Баулин — бывший партнер Андрея Богдана в нескольких юридических и агрокомпаниях.

Напомним, что Комиссия по вопросам правовой реформы — это консультативно-совещательный орган, который будет разрабатывать и согласовывать предложения по реформированию правовой системы. Сопредседателями комиссии назначены Михаил Буроменский и Руслан Рябошапка.