Реформа правової системи: у списку Зеленського знайшли фігурантів антикорупційних розслідувань, фото — mind.ua

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Президент Володимир Зеленський призначив у Комісію з реформи правової системи фігурантів антикорупційних розслідувань.

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Про це 7 серпня повідомили у Bihus.Info, аналізуючи персональний склад комісії, який сьогодні затвердив Зеленський в своєму указі.

Журналісти стверджують, що частина людей з переліку — фігуранти розслідувань, більшість з них пов’язані з керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

У списку новопризначених членів є колишній бізнес-партнер Богдана Ігор Пукшин — власник адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «Пукшин і Партнери». До переїзду на Банкову Богдан користувався автомобілем фірми Пукшина, а зустрічі з журналістами проводив у його офісі. Пукшин відтепер у складі робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України.

У групі з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя працюватиме Роман Бойко з Господарського суду Києва. Раніше він очолював «Юридичну фірму «Статус», співвласником якої нині є брат Андрія Богдана Ігор.

У цій же групі працюватиме Андрій Нижний. Він брат Сергія Нижного, який засвітився у листуваннях працівників передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Юридична компанія Нижного «Хіллмонт Партнерс» співпрацювала з «Кварталом». Цього правника вважають керівником неформального напрямку в передвиборчому штабі Зеленського.

Bihus.Info з’ясував, що житло, в якому мешкає нардеп та соратник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розділили на дві квартири. Власником однієї з них став саме Сергій Нижний.

Реформуватиме судову владу будуть й заступник голови Верховного суду Богдан Львов та член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест. Раніше в Bihus.Info оприлюднювали аудіозаписи, на яких Львов у 2015 році давав вказівки суддям Верховного суду, пояснюючи, за кого вони мають голосувати на з’їзді суддів. Наступного дня усі кандидати, схвалені Львовим, отримали нові посади.

Шелест фігурувала в розслідуваннях, коли працювала в Київському адміністративному апеляційному суді. Тоді вона отримала у подарунок дорогу квартиру в урядовому кварталі. Суддя пояснила, що це був подарунок матері.

Головою робочої групи з питань розвитку кримінального права буде Юрій Баулін, колишній голова Конституційного суду. У 2010 році він голосував за зміни до Конституції, що дозволили Віктору Януковичу узурпувати владу. Син екс-голови КСУ Олександр Баулін — колишній партнер Андрія Богдана у кількох юридичних та агрокомпаніях.

Нагадаємо, що Комісія з питань правової реформи — це консультативно-дорадчий орган, який розроблятиме та узгоджуватиме пропозиції з реформування правової системи. Співголовами комісії призначено Михайла Буроменського та Руслана Рябошапку.