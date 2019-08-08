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Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем, фото — ОПУ

Зеленский побывал на Фанаре: фото первой встречи с патриархом Варфоломеем

8 авг 2019, 16:29
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 августа, провел встречу в Стамбуле со Вселенским патриархом Варфоломеем.

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Зеленский вручил Варфоломею I букет. Между сторонами состоялась закрытая встреча.

Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а Зеленский поблагодарил Вселенского патриарха за поддержку Украины.

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем, фото — ОПУ

Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви, — передает слова Зеленского после встречи пресс-служба главы государства.

Также в программе визита президента Украины в Турцию — посещение храма Святого Георгия, расположенного на территории Вселенской патриархии.

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем, фото — ОПУ

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем, фото — ОПУ

Визит президента проходит на фоне объявления почетным патриархом ПЦУ Филаретом возобновления деятельности УПЦ Киевского патриархата.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет после проведения Объединительного собора 15 декабря 2018 года заявил о возобновлении деятельности УПЦ КП.

Напомним, что 7−8 августа глава государства находится в Турции с официальным визитом. Вчера Зеленский провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, а также встретился с представителями крымских татар. Сегодня президент успел провести встречу с представителями бизнеса.

Источник: Ракурс


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